Депутат просит построить надземные переходы в Ленинском районе Бишкека

Депутат просит построить надземные переходы в Ленинском районе Бишкека. Об этом Жаныбек Абиров заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, в январе 2026 года в данном столичном районе в ДТП погибли 3 человека и 30 стали жертвами.

«Недавно на улице Тыналиева около дома в результате автоаварии погиб человек. Эти показатели почти в два раза больше показателей прошлого года, что свидетельствует о повышенном риске для граждан. Раньше по улице Тыналиева был пешеходный переход, но потом его убрали.

Для обеспечения безопасности граждан необходимо на этом участке построить надземный переход. Кроме того, такой же переход нужно построить и на улице Ахунбаева около улицы Курчатова. Ранее мэрия проводила работу по строительству подобных переходов, надо ее продолжить», — добавил Жаныбек Абиров.
