Ситуация вокруг Украины

Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой — внешняя разведка РФ

Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву так называемой грязной бомбы и средств ее доставки. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

Отмечается, что Великобритания и Франция сознают — развитие ситуации в Украине не оставляет шансов на достижение «столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ».

«Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить «вундерваффе». Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.

В настоящее время, по имеющейся в СВР РФ информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — говорится в сообщении.

В СВР отметили, что подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности.

«Грязная» бомба — это радиологическое оружие, сочетающее радиоактивный материал с обычными взрывчатыми веществами.
