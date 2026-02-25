Глава МИД КР провел для дипломатов ужин по случаю начала месяца Рамазан

В рамках визита в Женеву министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел ужин с участием глав дипломатических миссий государств — членов ООН по случаю наступления священного месяца Рамазан. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы МИД

Жээнбек Кулубаев ознакомил гостей с основными приоритетами внешней политики КР, а также с планами по продвижению инициатив.

Особое внимание уделено текущей роли республики в миростроительстве. Глава МИД напомнил о мирном урегулировании в 2025 году пограничного вопроса между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

Он также отметил, что опыт участия КР в Совете ООН по правам человека, включая продвижение правочеловеческих подходов в вопросах мира и безопасности, поспособствует конструктивной работе страны на многосторонних площадках ООН.