Уважение. McDonald’s решила не показывать рекламу бургеров в часы Рамазана

В Германии компания McDonald’s решила не показывать еду на своих рекламных билбордах во время мусульманского поста. Изображения появляются только после наступления темноты.

Новая рекламная кампания на открытом воздухе, в рамках которой цифровые щиты синхронизируются с солнцем, чтобы показывать еду только после наступления темноты во время поста, вызвала одобрение у мусульман.

Теперь цифровые наружные рекламные плакаты запрограммированы так, что в дневные часы упаковки бренда показаны либо пустыми, либо в закрытом виде. После захода солнца те же самые упаковки «наполняются» в режиме реального времени картофелем фри и бургерами.