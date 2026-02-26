11:19
Общество

Уважение. McDonald’s решила не показывать рекламу бургеров в часы Рамазана

В Германии компания McDonald’s решила не показывать еду на своих рекламных билбордах во время мусульманского поста. Изображения появляются только после наступления темноты.

Новая рекламная кампания на открытом воздухе, в рамках которой цифровые щиты синхронизируются с солнцем, чтобы показывать еду только после наступления темноты во время поста, вызвала одобрение у мусульман.

Теперь цифровые наружные рекламные плакаты запрограммированы так, что в дневные часы упаковки бренда показаны либо пустыми, либо в закрытом виде. После захода солнца те же самые упаковки «наполняются» в режиме реального времени картофелем фри и бургерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363602/
просмотров: 450
