Фото 24.kg. Кадыр түн. Что можно и что нельзя делать в эту священную ночь

Во время месяца Рамазан мусульмане всего мира с особым трепетом ожидают наступления Кадыр түн — Ночи предопределения.

Об особенностях проведения этой ночи 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.

Духовная значимость Эта священная ночь упоминается в Коране. В суре «Аль-Кадр» говорится, что Кадыр түн «лучше тысячи месяцев». Согласно исламской традиции, именно в одну из таких ночей началось ниспослание Корана пророку Мухаммаду. Смысл выражения «лучше тысячи месяцев» заключается в том, что поклонение, совершенное в эту ночь с искренностью, по своей награде превосходит поклонение, совершаемое в течение долгого времени.

Когда отмечают Кадыр түн? Перед началом Рамазана точная дата Кадыр түн зачастую неизвестна. Пророк Мухаммад призывал искать ее среди последних десяти ночей священного месяца, особенно в нечетных числах. Поэтому верующие стараются уделять особое внимание этим ночам, посвящая их молитве и покаянию. Многие мусульмане традиционно усиливают поклонение в ночь с 26 на 27 день по календарю орозо, предполагая, что она может совпасть с датой Кадыр түн. В этом году Кадыр түн выпадает в ночь с 16 на 17 марта.

Как провести священную ночь? Рекомендуется провести ее в поклонении, избегая ссор, пустых разговоров и мирской суеты. Важно: совершать дополнительные намазы;

читать Коран;

делать зикр;

обращаться к Аллаху с искренними дуа;

размышлять о своей жизни и стремиться к исправлению. У каждого есть личный выбор, где встретить эту священную ночь — дома или в мечети. Но не стоит из нее делать светский праздник, это неправильно.