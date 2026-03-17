Общество

Дети с жарамазаном на улицах Бишкека: традиция или попрошайничество?

В Бишкеке в месяц Рамазан на улицах можно увидеть группы детей, которые поют жарамазан — традиционную песню в честь окончания дневного поста, исполняемую детьми в домах, кафе и на улицах. Однако в последние годы эта практика вызывает вопросы.

Все чаще на улицах Бишкека можно увидеть, что:

  • дети ходят ночью (в частности, без сопровождения взрослых);
  • заходят в кафе и рестораны;
  • после исполнения жарамазана просят деньги наличными или через QR-код.

Некоторые взрослые считают это безобидной традицией, однако другие отмечают, что процесс все чаще напоминает попрошайничество.

В мэрии Бишкека заявили, что уважительно относятся к традиции, однако обеспокоены безопасностью детей.

«Мы уважаем наши традиции и культурное наследие, однако недопустимо, чтобы ребенок находился на улице ночью без присмотра взрослых. Кафе, рестораны и другие субъекты предпринимательства, которые допускают детей для подобных целей, будем штрафовать», — сказала вице-мэр Виктория Мозгачева на совещании.

Жарамазан не должен превращаться в попрошайничество

По словам представителя Духовного управления мусульман Кыргызстана Равшана ажы Эратова, жарамазан изначально был духовной традицией, а не способом получения денег.

Жарамазан — это особый вид песни, который исполняют исключительно в священный месяц Рамазан. Его часто называют «султаном 12 месяцев», и он имеет особое значение для верующих. 

Равшан ажы Эратов

По его словам, "традиция исполнения жарамазан связана с радостным объявлением о наступлении долгожданного месяца, напоминая всем о его духовной важности. Таким образом, жарамазан становится своеобразным символическим приветствием Рамазана».

Он отметил, что в последние годы наблюдается нежелательная практика, когда дети, прикрываясь традицией, ходят от дома к дому, по кафе, выбегают на улицу к автомобилям, исполняя песни и собирая деньги.

«Это неправильно, родителям следует не допускать подобных действий.Если дети хотят исполнять жарамазан, в первую очередь, им необходимо объяснять истинный смысл и корни традиции», — пояснил представитель ДУМК.

Как оказалось, исполнение жарамазан в разные времена имело различные формы.

«Например, в период после Пророка люди исполняли жарамазан, чтобы донести радость наступления месяца Рамазан. В некоторые времена благочестивые люди приходили к домам и восхваляли священный месяц, рассказывая о его достоинствах и значении через содержательные тексты. Нередко это были путники, которые шли из одного села в другое. Люди, видя их, делились едой и давали дорожные припасы», — пояснил Равшан ажы Эратов.

В определенные периоды жарамазан исполняли действительно нуждающиеся люди — бедные и малоимущие, у которых порой не было даже еды для разговения. Тогда это воспринималось как проявление милосердия и поддержки, люди старались помочь им и разделить с ними дасторкон.

К сожалению, в последнее время традиция все чаще приобретает форму попрошайничества, что вызывает сожаление.

Рейды во время Рамазана

В ГУВД Бишкека сообщили, что в ходе рейда «Попрошайничество», проведенного сотрудниками Службы общественной безопасности и инспекторами по делам несовершеннолетних, выявили более 90 несовершеннолетних, занимавшихся пением жарамазан и попрошайничеством.

По итогам проверки составили 29 административных протоколов по Кодексу о правонарушениях. Общая сумма штрафов более 40 тысяч сомов.

Кроме того, 15 несовершеннолетних доставили в центр профилактики, двоих из них поместили в детское учреждение, остальных передали родителям.

Власти призывают родителей следить за детьми и не допускать их нахождения на улицах ночью.

Между тем вопрос о том, где проходит граница между традицией и попрошайничеством, так и остается предметом обсуждения среди жителей столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366153/
