Общество

Риск отравлений в Рамазан: департамент напоминает о правилах хранения пищи

Священный месяц Рамазан из-за количества массовых угощений и благотворительных раздач пищи требует особого внимания к санитарной безопасности, напомнили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

Отвечая на вопрос о причинах роста риска пищевых отравлений в период Рамазана, в департаменте пояснили, что в это время существенно меняются привычные процессы приготовления и приема пищи. К основным факторам риска специалисты относят резкое увеличение объемов готовки в домашних условиях и практику заблаговременного приготовления блюд, которые затем хранятся несколько часов до разговения.

Держать пост орозо школьникам запрещено — санитарный врач

«Ситуацию осложняет организация массовых коллективных трапез в мечетях и общественных местах, где зачастую нарушаются правила транспортировки еды без соблюдения температурного режима, а также не всегда строго отслеживаются сроки годности и условия хранения готовых угощений», — отметили в госсанэпиднадзоре.

Также особую эпидемиологическую опасность в этот период представляют скоропортящиеся продукты: салаты, заправленные майонезом или сметаной, мясные и куриные блюда (особенно из фарша), молочная продукция, а также кондитерские изделия с кремом и блюда с добавлением яиц.

Дополнительный риск, по данным департамента, создает хранение и повторное употребление угощений без соблюдения холодового режима, что в совокупности с длительным ожиданием трапезы формирует идеальную среду для быстрого размножения опасных микроорганизмов.
