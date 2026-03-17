По 10 тысяч сомов вручили 60 детям-сиротам в Баткене в преддверии Орозо айта. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента страны в Баткенской области.

Отмечается, что прошла благотворительная акция, в ходе которой 60 детям, оставшимся без попечения родителей, выделили по 10 тысяч сомов. Помощь оказана в честь священного месяца Рамазан и приближающегося празднования Орозо айта. Акция направлена на помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Полпред главы государства Жаныбек Исаков отметил важность поддержки детей, оставшихся без родителей.