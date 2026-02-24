Председатель кабмина представил коллективу Минздрава и. о. главы ведомства

Адылбек Касымалиев представил центральному аппарату Министерства здравоохранения исполняющего обязанности главы ведомства Дамирбека Осмонова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев заметил, что перед министерством стоят задачи по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения, повышению качества и доступности медицинских услуг, внедрению современных управленческих и цифровых решений, укреплению материально-технической базы организаций здравоохранения.

Он отметил важность продолжения реализации начатых реформ в системе.

Напомним, сегодня вышел Указ президента об освобождении Каныбека Досмамбетова от должности министра здравоохранения.

Еще одним указом Садыр Жапаров назначил Дамирбека Осмонова исполняющим обязанности главы МЗ КР.