Коллективу Минводсельпрома представили и. о. главы ведомства Эрлиста Акунбекова

Адылбек Касымалиев представил центральному аппарату Минводсельпрома исполняющего обязанности главы ведомства Эрлиста Акунбекова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев обозначил приоритетные направления деятельности ведомства и поставил перед и. о. министра ряд ключевых задач.

Особо отмечена важность сохранения положительной динамики и дальнейшего роста показателей как в сфере сельского хозяйства, так и в других направлениях реального сектора экономики.

Напомним, сегодня стало известно, что Бакыт Торобаев подал в отставку. Указом президента Садыра Жапарова исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назначен Эрлист Акунбеков.
