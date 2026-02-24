Эрлист Акунбеков назначен и. о. заместителя председателя кабинета министров

Указом президента Садыра Жапарова исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности назначен Эрлист Акунбеков.

Фото из интернета

Новый руководитель аграрного блока будет курировать вопросы водной политики, поддержку фермерских хозяйств, развитие переработки и реализацию госпрограмм в сельском хозяйстве.

Эрлист Акунбеков, 42 года, уроженец Оша. Выпускник ОшГУ и Московского государственного университета управления.

Частный предприниматель. Руководит аграрно-промышленной компанией ATS-Group и возглавляет Ассоциацию поставщиков удобрений.

В последние годы активно работает с фермерскими хозяйствами, продвигает современные методы управления в агропромышленном комплексе и поддержку отечественного производителя. Председатель Ассоциации развития АПК КР.