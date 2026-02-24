Бакыт Торобаев подал в отставку с поста заместителя председателя кабинета министров и главы Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщили источники.

Фото из интернета

Официального подтверждения от кабмина пока нет, в его аппарате кабмина не комментируют.

Как отмечают источники, заявление об отставке подано, и сейчас вопрос находится на рассмотрении. В ближайшие время ожидается решение президента и возможное внесение новой кандидатуры на согласование.

Информацию о причинах отставки пока не раскрывают. В политических кругах набирают обороты разговоры о том, что Эрлист Акунбеков займет его пост.

Слухи о возможном уходе с поста Бакыта Торобаева появились сразу после отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Новым поводом стал слив аудиоролика, где фигурирует имя зампреда кабмина. Позже Бакыт Торобаев заявил, что не имеет отношения к фактам, озвученным в ролике.