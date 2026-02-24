Япония безвозмездно выделит Кыргызстану $11,6 миллиона на медоборудование

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит Кыргызстану $11 миллионов 600 тысяч на безвозмездной основе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Темирбек Эркинов на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, эти средства будут направлены на оснащение референсных больниц в городе Оше, которые оказывают помощь жителям всего южного региона.

В рамках гранта планируется закупить ангиографический комплекс (для операций на сосудах и сердце), МРТ (магнитно-резонансный томограф), маммограф (для диагностики заболеваний груди) и рентген-аппараты.

Комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша одобрил проект соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Японии. Ожидается, что на этой неделе документ будет рассмотрен парламентом на пленарном заседании.