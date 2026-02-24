17:09
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Япония безвозмездно выделит Кыргызстану $11,6 миллиона на медоборудование

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит Кыргызстану $11 миллионов 600 тысяч на безвозмездной основе. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Темирбек Эркинов на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

По его словам, эти средства будут направлены на оснащение референсных больниц в городе Оше, которые оказывают помощь жителям всего южного региона. 

В рамках гранта планируется закупить ангиографический комплекс (для операций на сосудах и сердце), МРТ (магнитно-резонансный томограф), маммограф (для диагностики заболеваний груди) и рентген-аппараты.

Комитет по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша одобрил проект соглашения между кабмином Кыргызстана и правительством Японии. Ожидается, что на этой неделе документ будет рассмотрен парламентом на пленарном заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363376/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Япония выделит $20,5 миллиона на строительство моста через реку Нарын
43 projects implemented in Kyrgyzstan with support of JICA
В Кыргызстане при поддержке японского агентства JICA реализовано 43 проекта
Кыргызстанцы смогут поступить в вузы Венгрии
АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона для ликвидации ЧС
Япония выделит гранты двум медицинским учреждениям Кыргызстана
Geothermal resort cluster may be created in Kyrgyzstan
Минсельхоз возьмет у ЕБРР еще 2,25 миллиона евро на водоснабжение трех сел
На один грант 45 человек. Где хотят учиться абитуриенты Кыргызстана
Япония выделит 1,1 миллиарда сомов аэропортам КР. Президент подписал закон
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
17:08
Почему политические кризисы в Кыргызстане повторяются: взгляд политолога Почему политические кризисы в Кыргызстане повторяются:...
16:53
В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов
16:45
Япония безвозмездно выделит Кыргызстану $11,6 миллиона на медоборудование
16:37
Каныбека Досмамбетова освободили от должности министра здравоохранения
16:31
В марте в Нацхирцентре имени Мамакеева проведут первую пересадку печени