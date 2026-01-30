08:55
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Экономика

В Кыргызстане при поддержке японского агентства JICA реализовано 43 проекта

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Йошикава Йошифуми.

По данным пресс-службы правительства, обсуждены проекты, реализованные в стране при поддержке агентства. Отмечено, что реализован ряд долгосрочных инициатив, внесших вклад в повышение благосостояния кыргызстанцев.

Ярким примером успешного и долгосрочного сотрудничества названы проект «Одно село – один продукт» и стипендиальная программа правительства Японии (JDS).

Кроме того, стороны обсудили ход реализации ряда проектов по предоставлению грантовой и технической помощи в сферах транспорта, здравоохранения, энергетики и развития человеческих ресурсов.

Напомним, в КР при поддержке JICA реализовано 43 проекта. В этом году отмечается 25-летие открытия представительства агентства в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359847/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Geothermal resort cluster may be created in Kyrgyzstan
Япония выделит грант на строительство и оборудование аэронавигационных вышек
Kyrgyzstan to receive grant from JICA to improve medical equipment
Кыргызстан получит грант от JICA на улучшение медицинского оборудования
Akylbek Japarov tells JICA Vice President about promising projects
Акылбек Жапаров рассказал вице-президенту JICA о перспективных проектах
Япония поможет улучшить дороги Баткенской области
Япония обучит 20 государственных и муниципальных служащих Кыргызстана
Япония выделит $15 миллионов на улучшение работы аэропортов Кыргызстана
President of Kyrgyzstan meets with head of JICA
Популярные новости
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Сом ослаб и&nbsp;подешевел сразу ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;27&nbsp;января Сом ослаб и подешевел сразу ко всем основным валютам. Курс на 27 января
Бизнес
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
30 января, пятница
08:53
Пожар на рынке «Баят» в Бишкеке локализован Пожар на рынке «Баят» в Бишкеке локализован
08:50
На развитие государственной аптечной сети «Эл Аман» направят 500 миллионов сомов
08:48
В Кыргызстане при поддержке японского агентства JICA реализовано 43 проекта
08:22
Кабинет министров Кыргызстана утвердил план действий на 2026 год
08:11
Проект по улучшению качества воздуха обсудили с ВБ в мэрии Бишкека
29 января, четверг
23:39
OpenAI хочет создать соцсеть без ботов с биометрической проверкой пользователей
23:08
Tesla сократит линейку электромобилей ради производства человекоподобных роботов