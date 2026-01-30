В Кыргызстане при поддержке японского агентства JICA реализовано 43 проекта

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Йошикава Йошифуми.

По данным пресс-службы правительства, обсуждены проекты, реализованные в стране при поддержке агентства. Отмечено, что реализован ряд долгосрочных инициатив, внесших вклад в повышение благосостояния кыргызстанцев.

Ярким примером успешного и долгосрочного сотрудничества названы проект «Одно село – один продукт» и стипендиальная программа правительства Японии (JDS).

Кроме того, стороны обсудили ход реализации ряда проектов по предоставлению грантовой и технической помощи в сферах транспорта, здравоохранения, энергетики и развития человеческих ресурсов.

Напомним, в КР при поддержке JICA реализовано 43 проекта. В этом году отмечается 25-летие открытия представительства агентства в Бишкеке.