ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова

Депутат Кундузбек Сулайманов написал заявление о сдаче мандата, и сегодня ЦИК одобрила его.

Напомним, что Кундузбек Сулайманов был избран от избирательного округа №14. На днях он сложил с себя полномочия лидера группы «Мекенчил» и было принято решение избрать лидером группы Таланта Мамытова.

Отметим, что ранее Кундузбек Сулайманов отреагировал на слова президента Садыра Жапарова о депутатах-популистах, пытающихся казаться хорошими перед избирателями.

Затем подверг критике реформу государства по водительским правам, отметив, что 10 месяцев это слишком долгий срок для обучения.

Ранее в интернете также появилась аудиозапись, на которой якобы Сулайманов звонит, предположительно, замглавы Минэнерго по кадровому вопросу.

В 2023 году он требовал увольнять госслужащих, не знающих кыргызский язык. К примеру, главу Госфиннадзора Улана Сарбанова.