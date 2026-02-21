15:43
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Хаменеи — Axios

Администрация Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, разрешающее Ирану «символическое» обогащение урана, если это не создаст возможности для создания бомбы, заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает Axios.

из архива
Фото из архива. Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Али Хаменеи, пишет Axios

«Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают возможность. Если они будут играть в игры, терпение кончится», — цитирует издание собеседника.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней.

«Президент еще не принял решения о нанесении удара. Я знаю это, потому что мы еще не нанесли удар. Он может никогда этого не сделать», — сказал собеседник Axios.

По его словам, Пентагон представил Трампу множество вариантов. «У них есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев [предусматривает] устранение аятоллы и его сына и мулл», — сказал он, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сына которого считают его потенциальным преемником.

«Что президент выберет, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает», — добавил источник.

Второй источник подтвердил, что план убийства Хаменеи и его сына был предложен Трампу несколько недель назад.

Сейчас Иран не обогащает уран — центрифуги на его ядерных объектах были в значительной степени разрушены авиаударами в июне. Али Хаменеи ранее заявлял, что Иран не откажется от своего права на обогащение, которое, по утверждению Тегерана, будет осуществляться только в мирных целях. Дональд Трамп заявлял, что не допустит, чтобы Иран мог обогащать уран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363003/
просмотров: 343
Версия для печати
Материалы по теме
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Вслед за&nbsp;Ташиевым в&nbsp;отставку ушли силовики и&nbsp;у&nbsp;соседей. Совпадение? Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
15:43
Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олим...
15:24
Кыргызстан и Северная Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве
15:03
Мэр Оша пообещал торговцам рынка «Келечек» закончить строительство базара в срок
14:48
Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Хаменеи — Axios
14:22
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ