Администрация Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, разрешающее Ирану «символическое» обогащение урана, если это не создаст возможности для создания бомбы, заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает Axios.

Фото из архива. Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Али Хаменеи, пишет Axios

«Если иранцы хотят предотвратить нападение, они должны сделать предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы постоянно упускают возможность. Если они будут играть в игры, терпение кончится», — цитирует издание собеседника.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух-трех дней.

«Президент еще не принял решения о нанесении удара. Я знаю это, потому что мы еще не нанесли удар. Он может никогда этого не сделать», — сказал собеседник Axios.

По его словам, Пентагон представил Трампу множество вариантов. «У них есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев [предусматривает] устранение аятоллы и его сына и мулл», — сказал он, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сына которого считают его потенциальным преемником.

«Что президент выберет, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает», — добавил источник.

Второй источник подтвердил, что план убийства Хаменеи и его сына был предложен Трампу несколько недель назад.

Сейчас Иран не обогащает уран — центрифуги на его ядерных объектах были в значительной степени разрушены авиаударами в июне. Али Хаменеи ранее заявлял, что Иран не откажется от своего права на обогащение, которое, по утверждению Тегерана, будет осуществляться только в мирных целях. Дональд Трамп заявлял, что не допустит, чтобы Иран мог обогащать уран.