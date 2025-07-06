11:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые после 12-дневной войны с Израилем появился на публике. Он принял участие в религиозном мероприятии, сообщает агентство IRNA.

С начала обострения конфликта между двумя странами он нигде не появлялся. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил атаку на Тегеран, зная местоположение Али Хаменеи, и тем самым «спас его от унизительной смерти».

А премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеэфире заявлял, что Израиль не исключает возможности убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.  

IRNA
Фото IRNA. Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем

«Появление аятоллы Хаменеи, лидера Исламской революции, на траурной церемонии в ночь Ашуры в мавзолее имама Хомейни», — говорится в подписи под фотографией, опубликованной агентством.

Ашура — священный для мусульман день. Этот день является также днем траура по принявшему мученическую смерть имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В 2025 году День Ашура приходится на 5 июля.

Напомним, израильско-иранская война продлилась 12 дней. Стороны обменивались ракетными ударами. Целью ЦАХАЛ были ядерные объекты в Иране. 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии. Обе страны заявили о победе в этом противостоянии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335321/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Иран обсудили вопрос упрощения миграционных процедур
Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана
Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
За час до перемирия. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Глава МИД КР призвал к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке
Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны
Центрифуги ядерного завода в Натанзе повреждены, если не разрушены — МАГАТЭ
Популярные новости
Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Китай не&nbsp;может допустить военного поражения России в&nbsp;конфликте с&nbsp;Украиной&nbsp;&mdash; СМИ Китай не может допустить военного поражения России в конфликте с Украиной — СМИ
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
6 июля, воскресенье
11:47
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после в...
11:29
Рейд: в Оше ни у одного горожанина, сдающего жилье в аренду, не было лицензии
11:00
Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь
10:51
В Турции задержаны мэры городов Антальи, Аданы и Адыямана
10:39
В Бишкеке после реабилитации открыли проспект Жибек Жолу