Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые после 12-дневной войны с Израилем появился на публике. Он принял участие в религиозном мероприятии, сообщает агентство IRNA.

С начала обострения конфликта между двумя странами он нигде не появлялся. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил атаку на Тегеран, зная местоположение Али Хаменеи, и тем самым «спас его от унизительной смерти».

А премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеэфире заявлял, что Израиль не исключает возможности убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Фото IRNA. Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем

«Появление аятоллы Хаменеи, лидера Исламской революции, на траурной церемонии в ночь Ашуры в мавзолее имама Хомейни», — говорится в подписи под фотографией, опубликованной агентством.

Ашура — священный для мусульман день. Этот день является также днем траура по принявшему мученическую смерть имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. В 2025 году День Ашура приходится на 5 июля.

Напомним, израильско-иранская война продлилась 12 дней. Стороны обменивались ракетными ударами. Целью ЦАХАЛ были ядерные объекты в Иране. 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии. Обе страны заявили о победе в этом противостоянии.