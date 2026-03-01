Смерть верховного лидера Ирана: что известно о 86-летнем Али Хаменеи

В ходе американо-израильской операции под названием «Рык льва» убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он правил страной 37 лет. Государственные СМИ подтвердили эту информацию спустя сутки — сегодня утром. Аятолла погиб в результате ракетных ударов еще утром 28 февраля.

Фото из архива. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его смерть подтвердили как в США и Израиле, так и в Тегеране

Рассказываем, кто такой Али Хаменеи и что о нем известно.

Али Хаменеи (полное имя — Сейед Али Хосейни Хаменеи) родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде в семье шиитского богослова. Учился в религиозных школах, получил статус муджтахида. Это высшая категория знатоков шариата, которые имеют право на самостоятельное вынесение юридических решений (иджтихад).

В 1960-1970-х Али Хаменеи активно участвовал в подпольной деятельности против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Его неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку, например, после очередного задержания сослали в Ираншахр.

Много раз публично выступал с критикой проамериканской политики шаха, после чего подвергался преследованию властей. Провел два месяца в одиночной камере.

В 1975 году после очередных антиправительственных лекций Али Хаменеи отправили в Тегеран в тюрьму Министерства госбезопасности Ирана, где, как он вспоминал, жестоко обращались с арестованными.

Вернулся в Мешхед, но без права преподавать, и занялся подпольной деятельностью. Зимой 1976-го его вновь задержали и приговорили к трехлетнему изгнанию на юго-восток страны.

Али Хаменеи причисляли к наиболее заметным проповедникам движения против шаха и его правления.

Во время Исламской революции 1979 года вошел в ближний круг первого после свержения шаха высшего лидера Ирана Рухоллы Хомейни, стал одним из сооснователей Исламской республиканской партии, участвовал в формировании Корпуса стражей исламской революции, был депутатом меджлиса и заместителем министра обороны. Во время ирано-иракской войны регулярно выезжал к линии фронта.

В июне 1981-го на Али Хаменеи совершено покушение — в мечети Тегерана произошел взрыв. После этого у него правая рука осталась частично парализованной. Спустя несколько месяцев избран президентом Ирана, набрав более 95 процентов голосов. В 1985 году вновь переизбран.

После смерти Рухоллы Хомейни в июне 1989-го Совет экспертов избрал Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Ради этого изменили положения Конституции, а позже присвоили титул великого аятоллы.

Под руководством Хаменеи Тегеран продолжил разрабатывать ядерную программу. В 2015 году заключено соглашение с мировыми державами (СВПД), однако после выхода США из сделки в 2018-м Тегеран постепенно сократил выполнение обязательств.

Аятолла выступал с жесткой критикой Соединенных Штатов и не признавал легитимность Израиля. Поддерживал союз с ливанской «Хезболлой» и другими радикальными структурами в регионе.

Массовые протесты при Али Хаменеи стали нормой. Самые многочисленные акции прошли в 2009, 2017-2018, 2019 и 2022 годах. Власти жестко подавляли выступления, вводили ограничения, в том числе блокировали доступ к интернету и усиливали меры безопасности.

Али Хаменеи был женат с 1964-го, у него шестеро детей. Сына Моджтаба уже называют возможным претендентом на роль преемника.

Верховный аятолла Ирана убит 28 февраля 2026 года в возрасте 86 лет.