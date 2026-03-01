20:49
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Смерть верховного лидера Ирана: что известно о 86-летнем Али Хаменеи

В ходе американо-израильской операции под названием «Рык льва» убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он правил страной 37 лет. Государственные СМИ подтвердили эту информацию спустя сутки — сегодня утром. Аятолла погиб в результате ракетных ударов еще утром 28 февраля.

из архива
Фото из архива. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его смерть подтвердили как в США и Израиле, так и в Тегеране

Рассказываем, кто такой Али Хаменеи и что о нем известно.

Али Хаменеи (полное имя — Сейед Али Хосейни Хаменеи) родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде в семье шиитского богослова. Учился в религиозных школах, получил статус муджтахида. Это высшая категория знатоков шариата, которые имеют право на самостоятельное вынесение юридических решений (иджтихад).

В 1960-1970-х Али Хаменеи активно участвовал в подпольной деятельности против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Его неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку, например, после очередного задержания сослали в Ираншахр.

Много раз публично выступал с критикой проамериканской политики шаха, после чего подвергался преследованию властей. Провел два месяца в одиночной камере.

В 1975 году после очередных антиправительственных лекций Али Хаменеи отправили в Тегеран в тюрьму Министерства госбезопасности Ирана, где, как он вспоминал, жестоко обращались с арестованными.

Вернулся в Мешхед, но без права преподавать, и занялся подпольной деятельностью. Зимой 1976-го его вновь задержали и приговорили к трехлетнему изгнанию на юго-восток страны.

Али Хаменеи причисляли к наиболее заметным проповедникам движения против шаха и его правления.

Во время Исламской революции 1979 года вошел в ближний круг первого после свержения шаха высшего лидера Ирана Рухоллы Хомейни, стал одним из сооснователей Исламской республиканской партии, участвовал в формировании Корпуса стражей исламской революции, был депутатом меджлиса и заместителем министра обороны. Во время ирано-иракской войны регулярно выезжал к линии фронта.

В июне 1981-го на Али Хаменеи совершено покушение — в мечети Тегерана произошел взрыв. После этого у него правая рука осталась частично парализованной. Спустя несколько месяцев избран президентом Ирана, набрав более 95 процентов голосов. В 1985 году вновь переизбран.

После смерти Рухоллы Хомейни в июне 1989-го Совет экспертов избрал Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Ради этого изменили положения Конституции, а позже присвоили титул великого аятоллы.

Под руководством Хаменеи Тегеран продолжил разрабатывать ядерную программу. В 2015 году заключено соглашение с мировыми державами (СВПД), однако после выхода США из сделки в 2018-м Тегеран постепенно сократил выполнение обязательств.

Аятолла выступал с жесткой критикой Соединенных Штатов и не признавал легитимность Израиля. Поддерживал союз с ливанской «Хезболлой» и другими радикальными структурами в регионе.

Массовые протесты при Али Хаменеи стали нормой. Самые многочисленные акции прошли в 2009, 2017-2018, 2019 и 2022 годах. Власти жестко подавляли выступления, вводили ограничения, в том числе блокировали доступ к интернету и усиливали меры безопасности.

Али Хаменеи был женат с 1964-го, у него шестеро детей. Сына Моджтаба уже называют возможным претендентом на роль преемника.

Верховный аятолла Ирана убит 28 февраля 2026 года в возрасте 86 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364039/
просмотров: 4023
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке состоится мирный митинг-реквием в поддержку Ирана
Атака на Иран. Что происходит в зоне эскалации на Ближнем Востоке
Безопасность кыргызстанцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке обсудил Совбез
Эскалация на Ближнем Востоке. К чему готовиться Центральной Азии
Вопрос об эвакуации не стоит: МИД КР о паломниках в Саудовской Аравии
Застрявшие в ОАЭ кыргызстанцы: Мы предоставлены сами себе, деньги на исходе
МИД открыл круглосуточный штаб в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире
Атака на Иран. У США есть три кандидата на роль нового главы страны — Трамп
Атака на Иран. Главное к этому часу одной строкой
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов