Адылбек Касымалиев вручил почетные грамоты кабмина: кому и за что

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил почетные грамоты и благодарности кыргызстанцам, показавшим высокие результаты в своей работе.

Награды вручены участникам программы «Правительственные акселераторы», гражданам и чиновникам, принимавшим участие в организации сессии Совета коллективной безопасности, а также тем, кто внес вклад в защиту прав детей.

«Стодневные реформы, или программа «Правительственные акселераторы» наглядно доказали, что изменения не должны растягиваться на годы. Там, где есть политическая воля, профессионализм и настоящая командная работа, обязательно будут отличные результаты. Уверен, что каждый из вас убедился в этом на практике», — сказал глава кабмина на вручении.