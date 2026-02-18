Жээнбек Кулубаев обозначил позицию Кыргызстана по вопросу вторичных санкций ЕС

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с делегацией Европейского парламента. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, межпарламентского диалога и региональной повестки.

Глава внешнеполитического ведомства ознакомил европейских коллег с проводимыми в стране политическими и экономическими преобразованиями, подчеркнув их роль в обеспечении устойчивого развития республики. В этой связи он представил крупные инвестиционные инициативы, включая строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

В этом контексте Жээнбек Кулубаев выразил заинтересованность в привлечении передовых европейских технологий, отметив стратегическую важность транспортной взаимосвязанности и энергетической безопасности для всего региона.

Заключительная часть встречи прошла в формате открытой дискуссии, в ходе которой министр подробно ответил на вопросы европарламентариев по наиболее чувствительным и актуальным темам. В частности, он четко обозначил позицию КР по вопросу вторичных санкций, детально разъяснив принимаемые государством меры и неизменную приверженность международным обязательствам.

Кроме того, евродепутатам даны исчерпывающие комментарии по актуальным аспектам региональной повестки, включая ключевые вызовы и инициативы в Центральной Азии.