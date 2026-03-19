Экономика

Фиксированную норму финансирования антимонопольного органа КР отменят

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О естественных монополиях».

Документ касается механизма финансирования антимонопольного органа. В действующей редакции закона предусмотрено, что Фонд развития и материального обеспечения формируется за счет фиксированных 25 процентов от поступлений в бюджет, связанных с нарушениями регулятивных требований.

Проектом предлагается отказаться от этой жестко установленной нормы. Вместо этого порядок формирования фонда, его объем и использование средств планируется передать на уровень кабинета министров.

Как отмечается в справке-обосновании, действующая система ограничивает гибкость бюджетной политики и не позволяет учитывать текущие экономические условия. Новые изменения, по мнению разработчиков, позволят:

  • оперативно регулировать объем финансирования;
  • учитывать реальные поступления в бюджет;
  • повысить эффективность управления средствами.

При этом подчеркивается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.
