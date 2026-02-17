В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо

На фоне кадровых решений в силовом блоке, отставки руководства ГКНБ и заявлений о системной «перезагрузке» правоохранительных органов в Кыргызстане обсуждается идея создания следственного комитета (СК) — единого органа расследования.
Тема не новая, но именно сейчас она приобрела политическую актуальность.
Речь не просто о кадровых решениях, а о пересмотре самой архитектуры уголовного расследования:
- сегодня следственные функции распределены между МВД, ГКНБ, налоговыми органами;
- подследственность пересекается;
- существует зависимость следствия от оперативных служб.
Именно в этой логике обсуждается создание отдельного и самостоятельного следственного органа.
По его мнению, передать все функции расследования в одни руки сразу будет крайне сложно как с организационной, так и с финансовой точки зрения. Речь не только о перераспределении полномочий, но и о создании новой инфраструктуры, формировании кадрового состава, строительстве зданий и обеспечении материально-технической базы.
Феликс Кулов предлагает поэтапный подход: на первом можно создать следственную службу при президенте с подразделениями в регионах и передать ей расследование определенных категорий должностных преступлений.
При этом дела о государственной измене, шпионаже и иных преступлениях против основ государства, по его мнению, целесообразно оставить ГКНБ, общеуголовные преступления — МВД, а расследование налоговых преступлений закрепить за ее специализированными подразделениями. Такой поэтапный механизм, считает Феликс Кулов, позволит избежать перегрузки системы и управленческого хаоса.
По его мнению, ключевой вопрос не столько в названии органа, сколько в механизмах подотчетности и прозрачности. Без системы контроля любой новый силовой орган рискует повторить проблемы действующих структур.
Адвокат Канат Хасанов утверждает, что идея создания следственного комитета обсуждалась еще до 2017 года и тогда даже разрабатывался законопроект. По его мнению, сам по себе СК необходим, однако многое зависит от его модели.
Если новому органу передадут исключительно должностные преступления, он может превратиться в карательный инструмент.Канат Хасанов
Если СК будет расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления в целом, это приблизит систему к международной практике. В таком случае районные подразделения могли бы перейти в формат института дознания, а сама структура следствия была бы полностью переформатирована.
Таким образом, обсуждение создания Следственного комитета выходит за рамки технической реформы. Речь о выборе модели правоохранительной системы на годы вперед. Это вопрос баланса между централизацией и независимостью, между эффективностью и контролем.
На фоне реформирования ГКНБ и заявлений о необходимости системного обновления силовых органов дискуссия о СК становится частью более широкой институциональной трансформации государства. От того, будет ли принято решение о создании нового органа и каким окажется его формат, зависит не только структура следствия, но и уровень доверия общества к системе правосудия в целом.