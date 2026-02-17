В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо

На фоне кадровых решений в силовом блоке, отставки руководства ГКНБ и заявлений о системной «перезагрузке» правоохранительных органов в Кыргызстане обсуждается идея создания следственного комитета (СК) — единого органа расследования.

Тема не новая, но именно сейчас она приобрела политическую актуальность.

После критики «перегибов» в работе спецслужб и громких кадровых перестановок в системе ГКНБ дискуссия сместилась в сторону институциональной реформы следствия.

Речь не просто о кадровых решениях, а о пересмотре самой архитектуры уголовного расследования:

сегодня следственные функции распределены между МВД, ГКНБ, налоговыми органами;

подследственность пересекается;

существует зависимость следствия от оперативных служб.

Именно в этой логике обсуждается создание отдельного и самостоятельного следственного органа.

Бывший премьер-министр Феликс Кулов называет идею создания Следственного комитета интересной, но предостерегает от поспешных решений.

По его мнению, передать все функции расследования в одни руки сразу будет крайне сложно как с организационной, так и с финансовой точки зрения. Речь не только о перераспределении полномочий, но и о создании новой инфраструктуры, формировании кадрового состава, строительстве зданий и обеспечении материально-технической базы.

Феликс Кулов предлагает поэтапный подход: на первом можно создать следственную службу при президенте с подразделениями в регионах и передать ей расследование определенных категорий должностных преступлений.

При этом дела о государственной измене, шпионаже и иных преступлениях против основ государства, по его мнению, целесообразно оставить ГКНБ, общеуголовные преступления — МВД, а расследование налоговых преступлений закрепить за ее специализированными подразделениями. Такой поэтапный механизм, считает Феликс Кулов, позволит избежать перегрузки системы и управленческого хаоса.

Фото из интернета. Исхак Масалиев

Иная точка зрения у бывшего депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева. Он не является сторонником «чистого» следственного комитета и полагает, что стране, возможно, больше нужна специализированная антикоррупционная служба с эффективным парламентским и общественным контролем.

По его мнению, ключевой вопрос не столько в названии органа, сколько в механизмах подотчетности и прозрачности. Без системы контроля любой новый силовой орган рискует повторить проблемы действующих структур.

Фото из интернета. Канат Хасанов

Адвокат Канат Хасанов утверждает, что идея создания следственного комитета обсуждалась еще до 2017 года и тогда даже разрабатывался законопроект. По его мнению, сам по себе СК необходим, однако многое зависит от его модели.

Если новому органу передадут исключительно должностные преступления, он может превратиться в карательный инструмент. Канат Хасанов

Если СК будет расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления в целом, это приблизит систему к международной практике. В таком случае районные подразделения могли бы перейти в формат института дознания, а сама структура следствия была бы полностью переформатирована.

Таким образом, обсуждение создания Следственного комитета выходит за рамки технической реформы. Речь о выборе модели правоохранительной системы на годы вперед. Это вопрос баланса между централизацией и независимостью, между эффективностью и контролем.

На фоне реформирования ГКНБ и заявлений о необходимости системного обновления силовых органов дискуссия о СК становится частью более широкой институциональной трансформации государства. От того, будет ли принято решение о создании нового органа и каким окажется его формат, зависит не только структура следствия, но и уровень доверия общества к системе правосудия в целом.