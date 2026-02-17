В 2025-м Минтранс построил и отремонтировал более 1,5 тысячи километров дорог

Такие данные озвучил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Депутаты заслушали информацию о состоянии автомобильных и внутренних дорог республики.

По словам замминистра, Минтранс обслуживает более 19 тысяч километров дорог в стране, из которых асфальтированы лишь 6 тысяч 800 километров.

В 2025 году бюджет ведомства составил 57 миллиардов 128,6 миллиона сомов. В Дорожный фонд по итогам 2025 года поступило 12 миллиардов 658 миллионов сомов, из которых министерству выделено 11 миллиардов 525 миллионов 997 тысяч сомов. Для сравнения, в 2024 году в фонд поступило 5 миллиардов 846 миллионов 849 тысяч сомов.

Бекназар Базаралиев отметил, что в прошлом году Минтранс построил и отремонтировал 1 тысячу 606 километров дорог, из них на 1 тысяче 545 километрах уложен асфальтобетон.

Чиновник отметил значительный рост этих показателей по сравнению с прошлыми годами. По его словам, в 2021 году было отремонтировано всего 175 километров дорог, в 2022 году — 488, в 2023-м — 673, а в 2024 году — 802 километра дорог.