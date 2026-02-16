ЦИК вернет залоги кандидатам, но компенсации расходов не будет

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики одобрила возврат избирательных залогов кандидатам по округу № 13. Решение принято сегодня на заседании комиссии и поддержано всеми членами ЦИК.

Ранее председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров сообщал журналистам, что от всех кандидатов, намеревавшихся участвовать в повторных выборах, было собрано в общей сложности 7 миллионов сомов от 25 кандидатов.

По его словам, возврат средств позволит «восстановить справедливость и логику», учитывая, что повторные выборы были отменены.

Глава комиссии также напомнил, что Административный суд Бишкека поддержал решение ЦИК об аннулировании повторного голосования.

Во время заседания член ЦИК Кайрат Маматов поинтересовался, не является ли поспешным решение о передаче мандатов трем кандидатам в случае, если заявитель обжалует вердикт в Верховный суд Кыргызской Республики и гипотетически выиграет дело.

Тынчтык Шайназаров ответил, что у комиссии должно быть готовое решение по передаче мандатов трем депутатам, признанным победителями выборов от 30 ноября 2025 года, подчеркнув, что такой подход будет справедливым.

При этом в ЦИК уточнили: помимо возврата залога, иных выплат кандидатам не предусмотрено. Компенсации расходов на агитацию, оплату работы агитаторов, печать буклетов и другие организационные затраты производиться не будут.