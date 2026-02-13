15:40
Власть

Кыргызстан и Таджикистан намерены всесторонне развивать двусторонние отношения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 февраля, принял премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода в рамках его рабочего визита в страну. Обсуждены вопросы всестороннего развития двусторонних отношений.

Глава государства, приветствуя высокого гостя, отметил, что Кыргызстан придает приоритетное внимание дальнейшему расширению кыргызско-таджикского сотрудничества на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

«Благодаря идентичным взглядам мы с президентом Республики Таджикистан достигли взаимопонимания по ключевым направлениям сотрудничества и наметили ориентиры будущего взаимодействия», – сказал Садыр Жапаров.

Он обозначил, что сегодня, успешно состоялось первое заседание кыргызско-таджикского межправительственного совета, который должен выступить важным институтом своевременной и эффективной реализации поставленных задач.

Кроме того, президент отметил необходимость объединения усилий по противодействию с транснациональными угрозами, такими как терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность.

В этом контексте он подчеркнул взаимную поддержку в рамках ШОС по созданию Антинаркотического Центра в Душанбе и Центра по противодействию международной организованной преступности ШОС в Бишкеке.

Глава государства выразил уверенность, что премьер-министр Таджикистана обстоятельно обсудили с председателем кабинета министров Кыргызстана все направления сотрудничества, закрепили позитивные сдвиги в наших отношениях и наполнят их новым качественным содержанием.

В свою очередь премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзод выразил искреннюю благодарность за радушный прием, традиционное гостеприимство, оказанное их делегации. Он передал президенту Кыргызстана теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Премьер-министр отметил, что их лидер неизменно подчеркивает, что укрепление добрососедских отношений с Кыргызстаном является приоритетом внешней политики Таджикистана.

«Мы с искренним воодушевлением наблюдаем за теми масштабными и позитивными преобразованиями, которые происходят в жизни вашей страны. Эти достижения вызывают искреннее уважение и свидетельствуют о созидательной энергии кыргызского народа под вашим руководством», – сказал Кохир Расулзода.

Он также отметил, что экономические показатели Кыргызстана одни из самых высоких показателей экономики в регионе.

«Благодаря вашему доверительному диалогу с президентом Таджикистана и проявленной политической воле наши отношения вышли на качественно новый уровень взаимодействия. Историческим достижением стало подписание и вступление в силу договора о государственной границе, что заложило прочный фундамент вечной дружбы, взаимоуважения и доверия», – акцентировал премьер-министр.

Далее Садыр Жапаров отметил, что разделяет высказанные оценки и поддерживает курс на дальнейшее укрепление кыргызско-таджикских отношений.

В завершение президент выразил убеждение, что итоги визита премьер-министра и совместная деятельность правительств будут способствовать дальнейшему поступательному и плодотворному развитию двустороннего взаимодействия во благо процветания наших государств и народов.
