В Кыргызстане выдают льготные кредиты на систему орошения

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о начале выдачи льготных кредитов, направленных на внедрение водосберегающих технологий, включая современные системы орошения.
Программа реализуется с целью повышения эффективности использования водных ресурсов и поддержки сельхозпроизводителей. Общий объем финансирования программы составляет 500 миллионов сомов.
В рамках программы предусмотрены следующие условия:
процентная ставка — 2 процента годовых;
срок кредитования — до 7 лет;
льготный период — до 12 месяцев;
целевое назначение — приобретение и установка систем орошения (в том числе дождевальных).
Отбор заявителей осуществляется совместно с органами местного самоуправления. Оформление и выдача кредитов производится через ОАО «Государственный финансовый холдинг».