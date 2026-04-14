В Кыргызстане выдают льготные кредиты на систему орошения

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о начале выдачи льготных кредитов, направленных на внедрение водосберегающих технологий, включая современные системы орошения.

Программа реализуется с целью повышения эффективности использования водных ресурсов и поддержки сельхозпроизводителей. Общий объем финансирования программы составляет 500 миллионов сомов.

В рамках программы предусмотрены следующие условия:

процентная ставка — 2 процента годовых;

срок кредитования — до 7 лет;

льготный период — до 12 месяцев;

целевое назначение — приобретение и установка систем орошения (в том числе дождевальных).

Отбор заявителей осуществляется совместно с органами местного самоуправления. Оформление и выдача кредитов производится через ОАО «Государственный финансовый холдинг».