11:48
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Экономика

В Кыргызстане выдают льготные кредиты на систему орошения

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о начале выдачи льготных кредитов, направленных на внедрение водосберегающих технологий, включая современные системы орошения.

Программа реализуется с целью повышения эффективности использования водных ресурсов и поддержки сельхозпроизводителей. Общий объем финансирования программы составляет 500 миллионов сомов.

В рамках программы предусмотрены следующие условия:

процентная ставка — 2 процента годовых;
срок кредитования — до 7 лет;
льготный период — до 12 месяцев;
целевое назначение — приобретение и установка систем орошения (в том числе дождевальных).

Отбор заявителей осуществляется совместно с органами местного самоуправления. Оформление и выдача кредитов производится через ОАО «Государственный финансовый холдинг».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370216/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
Два вида поддержки производителям молока в Кыргызстане предложил Бакыт Торобаев
Аксыйскому лесхозу передано оборудование на сумму более 869 тысяч сомов
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Бишкек просит у&nbsp;Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
14 апреля, вторник
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор КР устанавливает дипотношения с Демократической Республ...
11:45
Конец эпохи сверхдержав
11:42
Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность
11:39
Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан
11:29
Все ледники на Земле потеряли в совокупности 408 гигатонн льда — исследование