«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора

В Кыргызстане стартовала новая программа льготного автокредитования «Жеңил», которая позволяет государственным служащим и работникам бюджетной сферы приобрести новый автомобиль всего под 4 процента годовых.

Программа реализуется при поддержке государства и направлена на повышение доступности новых автомобилей для граждан. На сегодня ставка 4 процента годовых является самой низкой на автомобильном рынке страны.

Воспользоваться программой могут государственные служащие, работники образования, медицины, правоохранительных органов и других бюджетных организаций. Автокредит предоставляется до трех или пяти лет, при этом доступны два формата оформления: с первоначальным взносом или без него.

Благодаря льготной ставке и гибким условиям покупка нового автомобиля становится значительно доступнее. Например, при оформлении кредита на популярную модель Chevrolet Cobalt ежемесячные выплаты могут составлять от 17 тысяч 680 сомов при первоначальном взносе и от 22 тысяч 100 сомов без него.

Машины Chevrolet, представленные в Кыргызстане, собираются на первом отечественном автомобильном заводе «Тулпар Моторс». Развитие локального производства способствует росту автомобильного рынка республики и делает новые машины более доступными для покупателей.

К слову, по итогам прошлого года Chevrolet стал самым продаваемым брендом новых автомобилей в Кыргызской Республике, реализовав более 1 тысячи 700 машин. Самыми популярными моделями на рынке стали Chevrolet Tracker и Chevrolet Cobalt, которые заняли лидирующие позиции по количеству продаж среди всех моделей и брендов, представленных в стране.

Запуск программы «Жеңил» под 4 процента годовых открывает новые возможности для работников государственного и бюджетного сектора приобрести современный и надежный автомобиль на максимально выгодных условиях.

Все подробности по номеру +996 776 99 99 94.