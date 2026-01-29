12:35
Общество

Переход на 12-летнее обучение. В 2026 году выделят более миллиарда сомов

В 2025 году в рамках перехода на 12-летнее обучение из республиканского бюджета выделено более 1 миллиарда сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов.

По его словам, выделено:

  • на мебель — 48 миллионов сомов;
  • на компьютеры — более 47 миллионов;
  • на хозяйственные цели — 175 миллионов;
  • на новые учебники — 815 миллионов.

Замминистра добавил, что на 2026-й в республиканском бюджете предусмотрено 1 миллиард 66 миллионов сомов.

В 2025/26 учебном году, напомним, на 12-летнюю программу в Кыргызстане перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. 
