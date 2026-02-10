14:46
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

В КР упрощают регистрацию пестицидов: переход на электронную систему

Кабмин утвердил изменения в постановление, регулирующее порядок испытаний и госрегистрации пестицидов и агрохимикатов. Корректировки приняты в рамках реализации Концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы.

Согласно обновленным нормам, подать заявку на испытания и государственную регистрацию теперь можно через официальный электронный портал уполномоченного органа. Электронная форма полностью приравнивается к бумажной и должна сопровождаться всеми необходимыми цифровыми копиями документов.

Процесс рассмотрения, уведомления и сопровождения заявителя также переводится в цифровой режим: все сообщения будут направляться через личный кабинет на портале.

Кроме того, зарегистрированным препаратам будет присваиваться единый регистрационный номер с выдачей бумажного и/или цифрового сертификата. Информация о регистрации автоматически вносится в специальный каталог.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361291/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз готов подписать новое соглашение по цифровизации Кыргызстана
В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель
В КР перераспределили функции цифровых сервисов: «Кызмат» станет оператором
Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане
На доработку АИС «Электронный транспортный контроль» выделят 3,6 миллиона сомов
В Кыргызстане запустят цифровую систему назначения пенсий
В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора
Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ
Е-реестр пестицидов и агрохимикатов создает Минсельхоз Кыргызстана
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
Двадцать процентов кешбэка за&nbsp;ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
10 февраля, вторник
14:45
Государству вернули здание детсада в Кызыл-Кие Государству вернули здание детсада в Кызыл-Кие
14:40
Двадцать процентов кешбэка за ОСАГО: выгодное оформление через MegaPay
14:37
В КР упрощают регистрацию пестицидов: переход на электронную систему
14:05
США пообещали Армении $9 миллиардов на сокращение зависимости от России — СМИ
13:53
МЧС предупредило: на опасных участках трасс ожидается сход лавин