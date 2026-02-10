В КР упрощают регистрацию пестицидов: переход на электронную систему

Кабмин утвердил изменения в постановление, регулирующее порядок испытаний и госрегистрации пестицидов и агрохимикатов. Корректировки приняты в рамках реализации Концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы.

Согласно обновленным нормам, подать заявку на испытания и государственную регистрацию теперь можно через официальный электронный портал уполномоченного органа. Электронная форма полностью приравнивается к бумажной и должна сопровождаться всеми необходимыми цифровыми копиями документов.

Процесс рассмотрения, уведомления и сопровождения заявителя также переводится в цифровой режим: все сообщения будут направляться через личный кабинет на портале.

Кроме того, зарегистрированным препаратам будет присваиваться единый регистрационный номер с выдачей бумажного и/или цифрового сертификата. Информация о регистрации автоматически вносится в специальный каталог.

Постановление вступит в силу через 15 дней.