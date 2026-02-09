14:44
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам

Кабинет министров готов выделять фермерам в регионах земельные участки площадью 20–30 соток из чистых пастбищных земель для выращивания органической продукции. А также возьмет на себя расходы по сопровождению и сертификации, стоимость которых достигает $20–30 тысяч. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев.

По его словам, около 80 процентов сельскохозяйственных угодий в Кыргызстане находятся в частной собственности и владельцы самостоятельно определяют способы их использования. Несмотря на предпринимаемые усилия и механизмы по объединению фермеров в кооперативы, аграрии не всегда охотно идут на это, что остается одним из факторов, сдерживающих развитие органического производства.

В этой связи кабмин готов предоставить 270 гектаров чистых пастбищных земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий (ФПС) частным фермерам, заинтересованным в выращивании органической продукции.

Депутат Махабат Мавлянова отметила, что Кыргызстан определил органическое сельское хозяйство одним из приоритетных направлений экономики и поставил цель к 2029 году довести площадь органических посевов до 1 тысячи гектаров. Однако, по ее словам, в этой сфере по-прежнему остается много нерешенных вопросов. В связи с этим депутат предложила провести отдельную встречу с участием фермеров и профильных специалистов.

«В Кыргызстане химические препараты используются хаотично. Мы должны оставить нашим детям не деградированные земли, а устойчивое сельскохозяйственное производство. У нас есть бурый уголь, который можно использовать как удобрение. В Ноокатском районе простаивает проект по запуску завода по производству химических удобрений — его можно переориентировать на органическое направление», — считает депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361174/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
В закон о статусе экс-президента Кыргызстана вносят правки
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов
В КР на 56 сельхозпредприятиях внедрены международные стандарты качества
Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов
Регламент работы парламента изменят
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
14:41
Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обх...
14:35
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура
14:34
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
14:23
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
14:11
В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца