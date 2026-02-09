Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам

Кабинет министров готов выделять фермерам в регионах земельные участки площадью 20–30 соток из чистых пастбищных земель для выращивания органической продукции. А также возьмет на себя расходы по сопровождению и сертификации, стоимость которых достигает $20–30 тысяч. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды сообщил заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев.

По его словам, около 80 процентов сельскохозяйственных угодий в Кыргызстане находятся в частной собственности и владельцы самостоятельно определяют способы их использования. Несмотря на предпринимаемые усилия и механизмы по объединению фермеров в кооперативы, аграрии не всегда охотно идут на это, что остается одним из факторов, сдерживающих развитие органического производства.

В этой связи кабмин готов предоставить 270 гектаров чистых пастбищных земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий (ФПС) частным фермерам, заинтересованным в выращивании органической продукции.

Депутат Махабат Мавлянова отметила, что Кыргызстан определил органическое сельское хозяйство одним из приоритетных направлений экономики и поставил цель к 2029 году довести площадь органических посевов до 1 тысячи гектаров. Однако, по ее словам, в этой сфере по-прежнему остается много нерешенных вопросов. В связи с этим депутат предложила провести отдельную встречу с участием фермеров и профильных специалистов.

«В Кыргызстане химические препараты используются хаотично. Мы должны оставить нашим детям не деградированные земли, а устойчивое сельскохозяйственное производство. У нас есть бурый уголь, который можно использовать как удобрение. В Ноокатском районе простаивает проект по запуску завода по производству химических удобрений — его можно переориентировать на органическое направление», — считает депутат.