Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф

Кабинет министров утвердил изменения в постановление от 19 августа 2024 года № 481, регулирующее деятельность Службы медицины катастроф при МЧС. Документ направлен на повышение эффективности использования медицинской техники и мобильных госпиталей, находящихся на балансе ведомства.

Согласно внесенным поправкам, Службе медицины катастроф официально разрешено оказывать медицинскую помощь населению и в мирное время, при необходимости привлекая медицинский персонал и используя специализированные автомобили и мобильный госпиталь. Такие действия будут осуществляться только по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской обороны.

В постановлении подчеркивается, что все мероприятия по реализации изменений будут проводиться в пределах утвержденных бюджетов и штатной численности соответствующих госорганов.