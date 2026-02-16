На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий

Переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем — будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Владимира Мединского», — пояснил представитель Кремля.

Помимо Владимира Мединского, в состав российской делегации на переговорах по Украине в Женеве войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также прилетит в Женеву для контактов по вопросам экономического взаимодействия.

Дмитрий Песков отметил, что президент России находится в постоянном контакте с переговорщиками по украинскому урегулированию. Глава государства дал российской делегации перед вылетом в Женеву детальные инструкции.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США пройдет 17-18 февраля в Женеве. Украинскую сторону представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.