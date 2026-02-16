17:37
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий

Переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем — будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Владимира Мединского», — пояснил представитель Кремля.

Помимо Владимира Мединского, в состав российской делегации на переговорах по Украине в Женеве войдут замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также прилетит в Женеву для контактов по вопросам экономического взаимодействия.

Дмитрий Песков отметил, что президент России находится в постоянном контакте с переговорщиками по украинскому урегулированию. Глава государства дал российской делегации перед вылетом в Женеву детальные инструкции.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США пройдет 17-18 февраля в Женеве. Украинскую сторону представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362214/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
РФ готова обсудить идею временного внешнего управления в Украине под эгидой ООН
Мирное урегулирование. Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве
Зеленский опроверг планирование президентских выборов в Украине
Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума
США настаивают на завершении конфликта к июню, заявил Зеленский
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби участники оценили как продуктивные
Премию за мирное соглашение в Абу-Даби вручили главам Азербайджана и Армении
Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби: стороны продолжат встречу сегодня
Зеленский готов встретиться с Путиным: что ответили в Кремле
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
17:34
В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов В Узгене школе вернули незаконно приватизированный учас...
17:32
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
17:27
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
17:24
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
17:22
В Кыргызстане создадут общий страховой пул для защиты жилья