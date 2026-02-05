13:40
В ЖК критикуют Минздрав за неосвоение средств эпидемиологического фонда

На заседании ЖК депутат Жылдыз Садырбаева отметила, что в проекте республиканского бюджета на прошлый год выделено более 18 миллионов сомов на мероприятия против эпидемиологических угроз. Она поинтересовалась, как использованы эти средства.

Заместитель министра здравоохранения Рыспек Сыдыгалиев ответил, что в 2025-м 50 процентов средств из эпидемиологического фонда не освоены.

«Мы планируем израсходовать их на мероприятия, запланированные на 2026 год, в том числе с оказанием помощи со стороны президента. На границах устанавливают чувствительные камеры, средства поступают. Все будет использовано», — добавил он.

Такое положение дел возмутило нардепа.

«Половина средств не использована, при этом эпидемиологическая ситуация была сложной, дети лежали в коридорах. Разве это правильно не осваивать уже выделенную сумму? И, самое главное, вы убрали данную статью из бюджета на этот год. Разве у нас больше не будет эпидемий? Прошу дать письменный ответ, почему статья убрана», — сказала Жылдыз Садырбаева и отметила, что непростительно не использовать средства из эпидемилогического фонда.

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов заметил, что ситуация действительно была сложной, особенно в части обеспечения лекарствами. «В «Кыргызфармацию» были поставки, и те лекарства, которые должны были поступить в 2025-м, мы заказали только в конце года. Все потребности будут закрыты в первом квартале 2026-го», — пояснил он.
