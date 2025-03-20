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Общество

Редкие заболевания. Денежные сборы в Кыргызстане хотят систематизировать

Во всем мире, даже в развитых странах, пациентов с орфанными заболеваниями, которые нуждаются в дорогостоящем лечении, государственный бюджет обеспечить не может. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев.

По его словам, в основном это лечение покрывают за счет благотворительных фондов.

«В России, например, ежегодный бюджет благотворительного фонда «Круг добра» составляет около 300 миллиардов рублей. В него скидывается как население, так и бизнесмены. В Казахстане и других странах тоже так. Мы в Кыргызстане решили сделать то же самое.

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Фонд для онкобольных перепрофилируют для помощи детям с редкими заболеваниями

Уже есть фонд, который создали пять лет назад для обеспечения детей с онкологическими заболеваниями, его учредителем является Минздрав. По моему поручению он проходит процесс перерегистрации, хотим включить в наблюдательный совет фонда пациентское сообщество, депутатов парламента и другие заинтересованные стороны.

Фонд будет ежегодно предоставлять отчет, как, в принципе, все эти годы и делал. Как только завершится перерегистрация, поменяется название, мы объявим для желающих перечислять деньги в фонд, чтобы инициативы по сбору денежных средств носили системный характер», — пояснил Эркин Чечейбаев.

Вчера в Минздраве заявили, что благотворительный фонд для онкобольных детей будет перепрофилирован для помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями.

После этого пользователи соцсети Facebook задались вопросами, что это за фонд, когда основан и кому помог.

Заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Султан Стамбеков предположил, что через этот фонд закупали линейные ускорители для Национального центра онкологии и гематологии на средства компании Centerra Gold.

Напомним, в 2017 году по соглашению между золотодобывающей компанией и правительством создали фонд поддержки онкологической службы, его учредителем был Минздрав. «На этом настояла Centerra для исключения коррупционных рисков. На его счет был перечислен первый транш», — рассказывала в 2021-м член попечительского совета НЦОГ Гульмира Абдыразакова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323418/
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