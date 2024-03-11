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Власть

На счет Азербайджано-Кыргызского фонда развития поступило $25 миллионов

12 февраля на счет Азербайджано-Кыргызского фонда развития поступило $25 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил сопредседатель правления фонда Алмаз Мамбетов.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что международный фонд будет финансировать проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и туризма.

«На рассмотрение фонда поступило проектов на $80 миллионов. Мы их изучим и отберем наилучшие», — сказал Алмаз Мамбетов.

При этом он подчеркнул, что ни один проект для финансирования пока не выбран. Но добавил, что в апреле планируется визит президента Садыра Жапарова в Азербайджан и к этому времени фонд подготовит 1-2 проекта.

Напомним, соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития подписано во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года.

Он учрежден с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию промышленности, эффективному использованию и наращиванию экономического двустороннего сотрудничества. Уставный капитал фонда — $25 миллионов. Финансирование полностью осуществляется азербайджанской стороной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288705/
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