Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала

Кыргызстану не надо было выходить из членства в Международном фонде по спасению Арала, заявила сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша депутат Махабат Мавлянова.

По ее словам, в 1999 году был создан Фонд по спасению Арала.

«В 2016 году КР вышла из членства в этом фонде. Если бы мы не вышли из него, то могли бы решить в свою пользу проблемы климата, водных ресурсов. Мы, как горная страна, стоим у истоков воды в Центральной Азии и нужно было в рамках этой организации воспользоваться ее возможностями», — добавила Махабат Мавлянова.

Первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбек Керималиев заявил, что это политический вопрос.

«Сейчас сразу я не готов ответить, мы подготовим отчет позже», — добавил он.