В Минприроды отрицают, что Бишкек входит в число самых загрязненных городов мира

Мы не согласны с данными о том, что город Бишкек входит в число самых загрязненных городов мира, сообщил министр природных ресурсов Медер Машиев на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на ремарку депутата Суйунбека Омурзакова о том, что в последние годы столица фигурирует в антирейтингах по качеству воздуха. Нардеп поинтересовался, насколько объективны эти рейтинги и какая работа проводится властями для улучшения качества воздуха.

В ответ министр Машиев сообщил, что существуют три основных направления, которые приводят к загрязнению воздуха, и по каждому из них ведется работа по устранению причин. По его словам, предпринимаются меры, есть результаты: по данным «Кыргызгидромета», за последние 1-2 года наблюдается улучшение качества воздуха.

«У нас нет таких показателей. Чтобы не было сомнений, в рамках проекта мы обновляем системы мониторинга. После запуска обновленной системы можно будет опираться именно на эти данные. До конца года заработает обновленная система мониторинга, а также будет реализован ряд проектов по снижению рисков загрязнения воздуха», – сказал Машиев.

Суйунбек Омурзаков отметил, что в ряде других стран проблему смога удалось сократить примерно на 30 процентов за счет озеленения, и призвал обратить на этот опыт особое внимание.
