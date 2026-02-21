15:43
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Кыргызстан и Северная Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Estrada Multimedia Center города Прилепа Северной Македонии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, документ подписали директор театра Муратбек Бегалиев и директор центра Марьян Катаровски.

«В рамках меморандума предусмотрено развитие оперного, хорового и балетного искусства, организация гастролей, концертов, фестивалей и совместных постановок. Планируется привлечение режиссеров, дирижеров, солистов, артистов хора, оркестра и балета к совместным творческим проектам. Сотрудничество охватывает и сферу профобразования. В частности, предполагается проведение мастер-классов, стажировок и образовательных программ, повышение квалификации специалистов, обмен научными публикациями и исследованиями», — говорится в сообщении.

Меморандум будет способствовать расширению международных творческих связей, продвижению кыргызского оперного и балетного искусства в мировом культурном пространстве и укреплению культурной дипломатии. Документ рассчитан на пять лет с возможностью автоматического продления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362993/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
ОАО «Кыргызалтын» привлечет технологии США для добычи минералов
Форум «Центральная Азия + Япония». Какие документы подписаны с Кыргызстаном
Главы муфтията и Госкомрелигий КР посетили Турцию с рабочим визитом
Кыргызстан и Andritz Hydro подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
Меморандум о создании Совета центральных банков стран ОТГ подписал НБ КР
Города Бишкек и Рим подписали меморандум о взаимопонимании
Мэрии Бишкека и корейской Чхонджу подписали меморандум о взаимопонимании
Еврокомиссия Транскаспий коридорун түзүүгө киришти
Британская компания Chaarat намерена сосредоточиться на работе в Кыргызстане
Главы МВД Кыргызстана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
15:43
Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олимпиадах Норвегия побила рекорд по числу золотых медалей на Олим...
15:24
Кыргызстан и Северная Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве
15:03
Мэр Оша пообещал торговцам рынка «Келечек» закончить строительство базара в срок
14:48
Один из сценариев Пентагона предусматривает устранение аятоллы Хаменеи — Axios
14:22
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ