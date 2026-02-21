Кыргызстан и Северная Македония подписали меморандум о культурном сотрудничестве

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и Estrada Multimedia Center города Прилепа Северной Македонии подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, документ подписали директор театра Муратбек Бегалиев и директор центра Марьян Катаровски.

«В рамках меморандума предусмотрено развитие оперного, хорового и балетного искусства, организация гастролей, концертов, фестивалей и совместных постановок. Планируется привлечение режиссеров, дирижеров, солистов, артистов хора, оркестра и балета к совместным творческим проектам. Сотрудничество охватывает и сферу профобразования. В частности, предполагается проведение мастер-классов, стажировок и образовательных программ, повышение квалификации специалистов, обмен научными публикациями и исследованиями», — говорится в сообщении.

Меморандум будет способствовать расширению международных творческих связей, продвижению кыргызского оперного и балетного искусства в мировом культурном пространстве и укреплению культурной дипломатии. Документ рассчитан на пять лет с возможностью автоматического продления.