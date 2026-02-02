Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бин Рашид Аль Мактума. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках визита глава кабинета министров примет участие в работе Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit), проведет переговоры с высшим руководством ОАЭ и руководителями ряда министерств и суверенных фондов.

Кроме того, планируется подписание двусторонних документов с эмиратской стороной и проведение сайд-ивента «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: правительственные акселераторы, институты и инвестиции» на полях саммита с участием высоких должностных лиц ОАЭ.

Отметим, сайд-ивент проводится впервые на полях саммита по инициативе Кыргызской Республики. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии с участием представителей кабмина и эмиратской стороны.