Минюст США опубликовал крупнейшую партию документов по делу Эпштейна, Дональд Трамп упоминается в них более трех тысяч раз, сообщает The New York Times.

По данным издания, опубликовано более трех миллионов страниц, две тысячи видео и 180 тысяч изображений, связанных с делом Эпштейна. Опубликованные файлы содержат множество документов разной степени достоверности, в том числе ничем не подтвержденную и ложную информацию.

По подсчетам, имя президента США упоминается в новых документах не менее 3 тысяч 200 раз, с дальнейшим изучением файлов это число может увеличиться. Некоторые документы с упоминанием Трампа, вероятно, являются наводками, полученными следователями от осведомителей. Другие документы содержат упоминания Трампа в новостных статьях. Кроме того, Эпштейн в переписке часто обменивался новостями и обсуждал Трампа со своими друзьями, в материалах дела также содержатся сообщения СМИ, которые изучали правоохранительные органы.

В документах есть упоминания многих влиятельных и популярных людей, в том числе Билла Гейтса, Илона Маска, министра торговли Говарда Лютника, принца Эндрю, миллиардера Ричарда Брэнсона, сооснователя Google Сергея Брина и других.

Минюст США больше не планирует публиковать новые крупные массивы файлов по делу Эпштейна.