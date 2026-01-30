Досрочные выборы и второй срок президента: мнения экспертов разделились

В информационном поле Кыргызстана активно обсуждается вопрос досрочных президентских выборов и возможности участия в них нынешнего главы государства Садыра Жапарова. По календарному плану выборы нового лидера страны должны состояться в январе следующего года.

Ряд юристов и экспертов высказывает свое мнение по этому поводу в различных СМИ.

Так, например, бывшая судья Конституционного суда Клара Сооронкулова заявила, что уже сейчас можно объявлять гонки за президентское кресло. Она напомнила, что Садыр Жапаров избран в январе 2021 года и на тот момент действовал Основной закон от 2010-го.

«В апреле 2021 года принята новая Конституция. Но президентские выборы прошли до этого, соответственно, главе государства даны статус и полномочия по старому Основному закону. Через два месяца туда вносятся изменения. И, по моему мнению, после этого должны были быть проведены новые выборы, ведь по новой конституционной модели полномочия и статус президента изменились. Поэтому должны были быть новые президентские выборы. Я считаю, что было бы правильно не ждать истечения шестилетнего срока и провести их. Конечно, по Конституции от 2021-го президент может выдвигать свою кандидатуру. Для этого нет никаких препятствий. С правовой точки зрения было бы правильно провести выборы для закрепления легитимности», — считает юрист.

Однако с ней не согласен экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Он отметил: в 2021 году, когда Садыр Жапаров стал президентом, в Конституции было прописано, что глава государства избирается один раз на шесть лет.

Читайте по теме Пять лет Садыра Жапарова, или Аналитика без лести

«Конституционная реформа произошла потом, где написано, что можно избираться два раза по пять лет. Каждый избиратель выбирал его один раз на шесть лет. Это самый главный принцип. И потом, менять правила игры, правила сроков — это изобретение Аскара Акаева. К большому сожалению, сейчас тоже пытаются так сделать. Закон обратной силы не имеет. Поэтому, когда поднимали вопрос о роспуске парламента в прошлом году, я говорил, что самое лучшее — провести досрочные выборы президента, а не парламента. Тогда можно было говорить о какой-то более или менее чистоте ситуации», — считает бывший нардеп.

Политолог Зайнидин Курманов заметил, что оба мнения содержат долю правды и для решения вопроса необходимо обратиться в Конституционный суд.

«То, что Садыр Жапаров избран по прежней редакции Конституции, — это факт. У нас преобладает романо-германская правовая система. Согласно ей, при изменении правовых норм старые теряют силу. В то же время есть сторонники позиции, что последующие изменения не могут аннулировать прежнюю норму, и она остается в силе. Это спорный вопрос. С юридической точки зрения будет правильным, если окончательное заключение по этому поводу даст Конституционный суд», — полагает он.

Экс-депутат ЖК и бывший премьер-министр страны Феликс Кулов напомнил, что выборы назначаются со дня прекращения полномочий президента и просто объявить о досрочной кампании, пока глава государства еще исполняет свои обязанности, нельзя.

«Если отвлечься от сухой теории и посмотреть на реальную ситуацию, у Кыргызстана сейчас серьезные международные обязательства. Республика председательствует в ШОС и готовится к крупному саммиту. Это не формальность, а большая организационная и дипломатическая работа. Плюс в те же сроки пройдут Всемирные игры кочевников. Это тоже масштабное мероприятие: инфраструктура, прием гостей, логистика, подготовка объектов. В такой период добавлять еще и избирательную кампанию общенационального уровня крайне сложно. Я считаю, что разумнее и правильнее проводить выборы в конституционные сроки», — считает он.

Феликс Кулов выразил мнение, что на предстоящих в 2027 году выборах не будет достойных альтернатив и Садыр Жапаров победит.