Власть

Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий

В законодательстве Кыргызстана существует множество барьеров для получения пособий от государства. Об этом на совместном заседании депутатских групп «Элдик» и «Ала-Тоо» заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он рассказал, что сейчас существует шесть видов социальных выплат, которые каждый месяц получают около 300 тысяч человек:

  • за рождение ребенка — 4 тысячи сомов;
  • малоимущим семьям с детьми до 16 лет — 1 тысяча 200 сомов;
  • социальное пособие тем, кто не имеет права на пенсию — 6 тысяч 300 сомов;
  • детям, чьи родители неизвестны — 6 тысяч сомов;
  • семьям высокогорных районов до достижения третьего и последующих детей трех лет — 3 тысячи сомов;
  • многодетным матерям в высокогорных районах за рождение ребенка (четвертого и более) — от 100 тысяч до 1 миллиона сомов (единоразовая выплата).

При этом Эдиль Байсалов отметил, что раньше из-за ограниченного бюджета у правительства был лозунг об адресности пособий.

«Были выработаны различные барьеры для получения пособий. И сейчас мы не соответствуем статье Конституции о том, что Кыргызстан — социальная страна. Президента злит, что существует много барьеров в социальных выплатах. Например, в Бишкеке, где проживает 1,5 миллиона человек, менее 60 детей до одного года получают пособия, а до трех лет — около 200. Это неправильно», — сказал зампред кабмина.

Он добавил, что в кабмине и депутатами инициируются различные проекты по выплате пособий и все они будут рассмотрены и обсуждены.
