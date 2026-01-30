11:05
Президент утвердил планы гражданской обороны Кыргызстана на 2026 год

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об утверждении основных плановых документов в сфере гражданской обороны на 2026 год.

Согласно указу, утверждены:

  • План подготовки гражданской обороны Кыргызской Республики на 2026 год;
  • План комплектования органов управления государственной системы ГО на 2026 год.

Документы определяют порядок подготовки министерств, ведомств, органов местного самоуправления и всех организаций вне зависимости от формы собственности.

Все государственные органы, облгосадминистрации, мэрии и организации должны в течение месяца разработать отраслевые и региональные планы подготовки по гражданской обороне — в согласовании с уполномоченным органом.

Ведомства обязаны обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных общегосударственным планом, в рамках утвержденного бюджета и штатной численности.

Указом признан утратившим силу документ № 54 от 17 февраля 2025 года, который определял аналогичные планы на 2025 год.

Указ вступает в силу через 10 дней.
