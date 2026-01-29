16:17
ЖК избрал в Совет по делам правосудия трех новых членов, один из них — депутат

На заседании Жогорку Кенеша 29 января депутаты избрали трех новых членов в состав Совета по делам правосудия.

По одной кандидатуре выдвинули президент и делегаты Народного курултая. Глава государства выдвинул кандидатуру прокурора Аксыйского района Джалал-Абадской области Улукбека Чыныбаева, Народный курултай предложил кандидатуру Алмазбека Айдарова. За них депутаты проголосовали без обсуждения.

Также две кандидатуры были выдвинуты со стороны парламента — Бекмурза Эргешов и Кубанычбек Самаков. Путем тайного голосования был выбран Бекмурза Эргешов, его поддержали 52 парламентария. Кубанычбек Самаков набрал 22 голоса.

Таким образом, в состав Совета вошли Улукбек Чыныбаев, Алмазбек Айдаров и Бекмурза Эргешов.

Совет по делам правосудия занимается отбором кандидатур на вакантные должности судей Конституционного, Верховного и местных судов.

