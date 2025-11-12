10:34
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

Российский актер Рузиль Минекаев прибыл в Кыргызстан для съемок в «Черном дворе»

Рузиль Минекаев, российский актер, ставший известный после главной роли в сериале «Слово пацана», снимается в кыргызско-казахском проекте «Черный двор». Об этом в социальных сетях сообщила студия 1.1studio.

Актер играет роль нового героя по прозвищу Шама.

Сериал «Черный двор» производства 1.1studio и Salem Entertainment вышел на экраны в 2023 году. История о друзьях-подростках из неблагополучного района Бишкека начала 2000-х, создавших банду, быстро стала популярной у молодежи.

На кинофестивале в Пусане его номинировали на звание «Лучший азиатский сериал».

Продюсерами сериала выступили Асхат Табалдиев, Ростислав Ященко, Бахтияр Матянью, Куат Садыков и Данияр Болотбеков. Среди них Табалдиев и Садыков исполняли роль генеральных продюсеров, а Ященко — как автор идеи и сценарист.

В новом полнометражном фильме создатели обещают старых и новых героев, а также историю, от которой снова защемит внутри.

Ранее в социальных сетях распространяли видео из аэропорта «Манас», на котором запечатлен Рузиль Минекаев. Вчера стало известно о причине его приезда в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350565/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Лаборатория кино Qarash Lab приглашает на мастер-классы по продюсированию
Самураи на выживание, ИИ и ведьмы: обзор премьер сериалов следующей недели
Фильм Актана Арыма Кубата вошел в список 100 лучших азиатских картин
Кыргызский фильм получил награду за лучшую операторскую работу в России
Смоленские вампиры, триллеры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Хэллоуин дома: подборка фильмов, от которых мурашки по коже
Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе
Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе
Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»
Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
10:34
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130 В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет...
10:29
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
10:20
На зимний ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
10:18
Скандальный снос домов в Кок-Жаре — государству вернули землю
10:17
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ