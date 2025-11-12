Российский актер Рузиль Минекаев прибыл в Кыргызстан для съемок в «Черном дворе»

Рузиль Минекаев, российский актер, ставший известный после главной роли в сериале «Слово пацана», снимается в кыргызско-казахском проекте «Черный двор». Об этом в социальных сетях сообщила студия 1.1studio.

Актер играет роль нового героя по прозвищу Шама.

Сериал «Черный двор» производства 1.1studio и Salem Entertainment вышел на экраны в 2023 году. История о друзьях-подростках из неблагополучного района Бишкека начала 2000-х, создавших банду, быстро стала популярной у молодежи.

На кинофестивале в Пусане его номинировали на звание «Лучший азиатский сериал».

Продюсерами сериала выступили Асхат Табалдиев, Ростислав Ященко, Бахтияр Матянью, Куат Садыков и Данияр Болотбеков. Среди них Табалдиев и Садыков исполняли роль генеральных продюсеров, а Ященко — как автор идеи и сценарист.

В новом полнометражном фильме создатели обещают старых и новых героев, а также историю, от которой снова защемит внутри.

Ранее в социальных сетях распространяли видео из аэропорта «Манас», на котором запечатлен Рузиль Минекаев. Вчера стало известно о причине его приезда в Кыргызстан.