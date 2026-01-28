Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта, сообщил сегодня на заседании спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Так он ответил на вопрос депутата Дастана Джумабекова о том, что кыргызстанцы, работающие в России, сталкиваются со множеством проблем.

По его словам, товары соотечественников задерживают на границе. «У представителей легкой промышленности тоже много проблем. Считаю, что парламент должен подключиться к решению этих проблем на самом высоком уровне. Надо организовать визит в Россию, чтобы поднять все актуальные вопросы и помочь нашим гражданам, работающим в РФ», — добавил Дастан Джумабеков.

На что спикер ответил: в ЖК поступило приглашение от председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«В рамках официального визита будут обсуждены важные вопросы», — добавил он.