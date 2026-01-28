13:04
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта

Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта, сообщил сегодня на заседании спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Так он ответил на вопрос депутата Дастана Джумабекова о том, что кыргызстанцы, работающие в России, сталкиваются со множеством проблем.

По его словам, товары соотечественников задерживают на границе. «У представителей легкой промышленности тоже много проблем. Считаю, что парламент должен подключиться к решению этих проблем на самом высоком уровне. Надо организовать визит в Россию, чтобы поднять все актуальные вопросы и помочь нашим гражданам, работающим в РФ», — добавил Дастан Джумабеков.

На что спикер ответил: в ЖК поступило приглашение от председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«В рамках официального визита будут обсуждены важные вопросы», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359587/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Торага ЖК: Процент за обслуживание убрали, но облегчения люди не почувствовали
Наставления от спикера парламента: новый гимн не должен быть похож на марш
Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС по неисполнению РФ соглашения по мигрантам
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
Страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа с 2027 года
Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик
Что нужно знать гражданам КР перед выездом на работу в Россию — ответ Минтруда
Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
28 января, среда
13:00
В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 январ...
12:31
Садыр Жапаров: Систему автошкол меняем ради спасения жизней
12:23
Дотационные рейсы из Бишкека в Раззаков выполняются шесть раз в неделю
12:16
Делегация Жогорку Кенеша с официальным визитом посетит Россию в конце марта
12:11
Депутат: Качество строящихся школ оставляет желать лучшего, а спросить не с кого