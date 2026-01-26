18:45
Власть

Грузинское издание: Реформы Жапарова сильны, но ключевой тест еще не пройден

Грузинское издание Interpressnews опубликовало аналитическую статью, посвященную пятилетию президентства Садыра Жапарова. В материале отмечается, что Кыргызстан за это время прошел заметную трансформацию, однако ключевые вызовы для государства остаются.

По данным издания, 2020 год стал для страны отправной точкой кризиса, но за последующие пять лет экономика перешла к устойчивому росту. ВВП приблизился к 2 триллионам сомов, инвестиционная активность восстановилась, а международные резервы увеличились более чем вдвое.

Грузинские аналитики связывают это с усилением управленческой вертикали и реализацией инфраструктурных проектов по линии энергетики, транспорта и строительства.

Interpressnews пишет, что Бишкек добился прогресса в региональной политике — прежде всего в вопросах государственных границ. Завершение делимитации с Таджикистаном названо одним из ключевых достижений власти.

Грузинское СМИ обращает внимание, что, несмотря на заметный экономический рост, главный экзамен для государства — устойчивое повышение благосостояния граждан — еще впереди. Авторы отмечают необходимость укрепления институтов, сокращения социального неравенства и повышения качества управления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359303/
просмотров: 299
