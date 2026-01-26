15:38
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть

Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы

По расчетам, для обеспечения потребности в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы вместимостью 1 тысяча ученических мест. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Самат Джантелиев при обсуждении проекта Закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в городе Бишкек.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, сколько школ не хватает сегодня в столице. Он отметил, что в рамках административно-территориальной реформы территория столицы расширяется.

«В рамках второй фазы проекта, где кредитные средства выделяются Саудовской Аравией, планируется строительство новых школ в Бишкеке и Чуйской области. Локации, где будут строиться школы, мы выбирали совместно с мэрией Бишкека и другими уполномоченными органами. Планируется также реализация третьей фазы после 2029 года и тогда тоже будет продолжено строительство школ по всей республике», — добавил Самат Джантелиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359289/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Саудовская Аравия выделит кредит в $50 миллионов на строительство школ в КР
Школы Бишкека переполнены на десятки тысяч учеников
За 2025 год в Бишкеке уволены 144 водителя автобусов
В 70 процентах ДТП с участием автобусов в Бишкеке виноваты посторонние
Генплан-2050. Из-за продления улицы более 100 человек могут лишиться домов
В 2026 году Бишкек закупит более 600 коротких автобусов
В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда
Ударила ученика. В Министерстве просвещения обеспокоены поведением учителя
Массовое отравление в Бишкеке. К врачам обратились 23 пострадавших
Пробки, стройки и скандалы: чем запомнился Бишкек в 2025 году
Популярные новости
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия: в&nbsp;Москве прошли консультации МИД РФ&nbsp;и&nbsp;дипломатов Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
26 января, понедельник
15:24
В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках программы «Единое здоровье» В КР доноры выделят более $30 миллионов в рамках програ...
15:18
В Кыргызстане за неделю зафиксировано 14,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
15:05
Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом
15:00
Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы
14:48
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве