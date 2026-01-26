Самат Джантелиев: По расчетам, в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы

По расчетам, для обеспечения потребности в Бишкеке нужно построить как минимум 73 школы вместимостью 1 тысяча ученических мест. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Самат Джантелиев при обсуждении проекта Закона «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ» фаза-2», подписанного 9 октября 2025 года в городе Бишкек.

Так он ответил на вопрос депутатов о том, сколько школ не хватает сегодня в столице. Он отметил, что в рамках административно-территориальной реформы территория столицы расширяется.

«В рамках второй фазы проекта, где кредитные средства выделяются Саудовской Аравией, планируется строительство новых школ в Бишкеке и Чуйской области. Локации, где будут строиться школы, мы выбирали совместно с мэрией Бишкека и другими уполномоченными органами. Планируется также реализация третьей фазы после 2029 года и тогда тоже будет продолжено строительство школ по всей республике», — добавил Самат Джантелиев.