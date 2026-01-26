Единую цифровую туристическую платформу планируют создать в Кыргызстане

Внедрение современных цифровых механизмов в сферах образования и туризма стало ключевой темой очередного аппаратного совещания, которое провел председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев с руководителями государственных органов и структурных подразделений администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Одним из важных вопросов повестки стало создание единой «Цифровой туристической платформы». Глава кабмина отметил наличие системных проблем в туристической отрасли, включая разрозненность предоставляемых услуг — визовых, логистических, страховых, а также отсутствие единого координационного центра управления туристическим процессом.

Турист не должен сталкиваться с бюрократией и языковыми барьерами на каждом шагу. Адылбек Касымалиев

Он подчеркнул, что нужна платформа, которая объединит государственные услуги, бизнес-сервисы и платежные инструменты в одном окне — от момента въезда в страну до выезда.

В рамках реализации проекта председатель кабмина поручил департаменту туризма, министерствам цифрового развития и финансов, а также ОАО «Түндүк» в кратчайшие сроки обеспечить формирование технических требований, определить источники финансирования и приступить к практической реализации единой цифровой туристической платформы.