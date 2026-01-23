США окончательно вышли из ВОЗ, не оплатив долг в сотни миллионов долларов

США завершили выход из Всемирной организации здравоохранения, не погасив задолженность перед ней. Об этом говорится в заявлении Минздрава и социальных служб страны.

Как отмечает агентство Bloomberg, американская сторона не оплатила долг перед ВОЗ в размере около $260 миллионов. В то же время агентство Associated Press оценивает сумму задолженности более чем в $130 миллионов.

Решение о выходе из организации в Вашингтоне объяснили «ее ненадлежащей реакцией на пандемию COVID-19, возникшую в китайском Ухане», а также неспособностью ВОЗ провести срочно необходимые реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния отдельных государств-членов.

По данным Reuters, Соединенные Штаты являлись крупнейшим донором Всемирной организации здравоохранения: вклад страны составлял около 80 процентов от общего объема финансирования.

На фоне выхода США ВОЗ планирует к середине 2026-го сократить примерно четверть своих сотрудников.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о намерении страны выйти из организации 20 января прошлого года, в первый день после возвращения в Белый дом.

Издание уточняет, что завершение процедуры спустя год связано с требованиями американского законодательства: уведомление о выходе должно направляться за 12 месяцев. При этом закон предусматривает обязательную оплату всех непогашенных взносов.